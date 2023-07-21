Уничтожены по меньшей мере три зерновых ангара, повреждены сельскохозяйственная, спасательная техника и жилые дома.

Стало известно, какими именно ракетами и куда попали российские военные ночью, 21 июля, в Одесской области.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, армия РФ нанесла массированный удар по фермерскому хозяйству в Болградском районе. По уточненным данным, оккупанты атаковали аграриев тремя ракетами, предварительно, типа "Калибр" и "Оникс".

"В результате обстрела и пожара уничтожены по меньшей мере три зерновых ангара, повреждены административные помещения и сельскохозяйственная техника. Взрывной волной повреждены кровли и окна жилых домов, находящихся рядом с предприятием", - рассказали в прокуратуре.

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Пока известно, что ранения получили двое местных жителей. Сейчас осмотр места происшествия продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также повреждения получила и спасательная техника ГСЧС, которая прибыла для тушения пожара и находилась на территории агрофирмы в момент второго попадания ракеты по территории того же предприятия. В частности, повторный ракетный удар оставил личный состав местных спасателей без двух пожарных машин.

"Новая автоцистерна вряд ли подлежит восстановлению и в таком состоянии уж точно никому не поможет. К счастью, спасатели не пострадали", - говорится в сообщении.

Удар оккупантов по зерну

Россия продолжает терроризировать Одесскую область. В ночь на 20 июля оккупанты нанесли удары по Одесщине и Николаеву. В частности, в Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома, а в районе – частные складские помещения. Пострадали восемь гражданских, один человек погиб.

В ночь на 21 июля оккупанты нанесли ракетный удар по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Удар наносился двумя волнами - вторых удар был нанесен, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар. По данным Одесской ОВА, этой ночью враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Россия атаковала ракетами типа "Калибр", выведя на дежурство ракетоноситель среди ночи. Гуменюк отметила, что ракеты летели на очень низкой высоте, поэтому попадание произошло фактически с сигналом воздушной тревоги.

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