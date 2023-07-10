Во Всеукраинском аграрном совете считают, что полноценно "коридор" не будет работать ни в июле, ни в августе, и объясняют, почему.

Турецкие военно-морские корабли будут сопровождать суда по "зерновому коридору", если Россия выйдет из соглашения.

Об этом на брифинге сообщил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, полноценно "коридор" не будет работать ни в июле, ни в августе, потому что это будет время для переговоров. Марчук напомнил, что Эрдоган планирует встретиться с Путиным в августе.

Однако, как отметил замглавы ВАС, в случае выхода России из "зернового соглашения" Турция дала согласие сопровождать суда с украинским зерном в Босфор.

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"Мы от Турции получили подтверждение, что они готовы своими военно-морскими силами гарантировать прохождение по коридору к Босфору. Это также вызывает определенное оптимистическое видение дальнейшей истории с экспортом украинской продукции", - рассказал Марчук.

Зерновая сделка - что известно

Как сообщал УНИАН, с конца июня "зерновая сделка" практически не действует, потому что Россия саботирует работу совместных механизмов ее реализации.

17 июля истекает срок действия "зернового соглашения". Россия уже заявила, что не намерена ее продлевать и требует, чтобы с нее сняли часть санкций и начали покупать ее товары.

Взамен Украина рассматривает на такой случай "План Б" для организации экспорта без участия россиян в "сделке". В частности, это заключается в развитии экспорта через дунайские порты Украины в кооперации с Молдовой и Румынией.

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