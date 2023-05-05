Индекс цен на мясо в апреле вырос на 1,3%.

Впервые за год мировые цены на продовольственные товары повысились. В среднем за апрель значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) превысило мартовский показатель.

Как сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FАО), апрельское значение Индекса составило 127,2 пункта, что на 0,8 пункта (0,6 процента) превышает мартовский показатель.

Главными факторами роста значений ИПЦФ в апреле стали повышение цен на сахар и мясо, в то время как цены на зерновые, молочную продукцию и растительные масла продолжали падать.

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Индекс цен на мясо в апреле вырос на 1,3%. Но в годовом выражении сохранилось понижение на 6,1%. Как поясняют в ФАО, в апреле мировые котировки цен на свинину выросли, прежде всего, под влиянием роста импортных закупок со стороны стран Азии и ограниченности поставок из нескольких ведущих стран-экспортеров.

В то же время, мировые цены на мясо птицы возобновили тенденцию к увеличению после девяти месяцев падения. Также выросли цены на говядину из-за сокращения предложения скота, особенно в США.

Индекс цен на сахар в апреле был на 17,6% выше мартовского значения. Рост этого показателя длится третий месяц подряд и достиг наивысшего значения с октября 2011 года. Этот рост обусловлен беспокойством в связи с сокращением предложения на мировых рынках по причине дальнейшего снижения прогнозов производства в Индии и Китае.

Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на 1,3% до 130,0 пунктов, падение продолжается шестой месяц подряд. Это обусловлено снижением цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла и стабильными ценами на пальмовое масло.

В апреле текущего года среднее значение Индекса цен на зерновые продукты снизилось на 2,4 пункта (1,7 процента) по сравнению с мартом и на 33,5 пункта (19,8 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО продолжил снижаться и достиг отметки 124,6 пункта, что на 2,2 пункта (1,7%) ниже, чем в марте, и на 22,1 пункта (15,1%) ниже, чем год назад. Основной причиной снижения мировых цен на сухое молоко является низкий импортный спрос на мировых рынках, хотя объемы закупок со стороны Китая и сезонное сокращение поставок из Новой Зеландии помогли сдержать потенциально более глубокий спад цен.

Цены на сыр также упали из-за высокого экспортного предложения в Западной Европе. В то же время, мировые цены на сливочное масло оставались стабильными благодаря достаточному росту предложения для удовлетворения растущего импортного спроса.

Мировые цены

Согласно мировому индексу продовольствия, который публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), мировые цены на продовольствие снизились в июле, после рекордного роста. Мировые цены на пшеницу в июле снизились на 14,5%, а на кукурузу - на 10,7%, частично в результате договоренности о разблокировании экспорта зерна из портов Черного моря, а также из-за сбора урожая в северном полушарии.

Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2023 году ситуация с предложением сельскохозяйственной продукции немного улучшится, но рост цен и дальше будет негативно влиять на беднейшие страны.

Кроме того, в организации отметили, что объемы импорта продовольствия в экономически уязвимых странах сократятся на 10%.

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