В ООН заявили о высоком уровне неуверенности относительно дальнейшей динамики цен.

Мировые цены на продовольствие снизились в июле, после рекордного роста.

Как пишет Голос Америки, об этом свидетельствует мировой индекс продовольствия, который публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

"Снижение цен на продовольствие с очень высоких уровней является хорошей новостью, особенно когда речь идет о доступе к еде", - заявил главный экономист FAO Максимо Тореро.

Новости о договоренности по украинскому зерну стали важным фактором такого снижения, прокомментировали в организации. Мировые цены на пшеницу в июле снизились на 14,5%, а на кукурузу - на 10,7%, частично в результате договоренности о разблокировании экспорта зерна из портов Черного моря, а также из-за сбора урожая в северном полушарии.

Однако есть большая неуверенность относительно дальнейшей динамики цен, в частности из-за высоких цен на удобрения, которые влияют на прогнозы урожая и благосостояние фермеров, негативного мирового прогноза и движения валют.

По словам Тореро, все это создает серьезное напряжение для мировой глобальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, в июне МИД Украины призвал всех заинтересованных партнеров вместе с Украиной сосредоточить усилия на поиске сбалансированного решения, которое снимет российскую блокаду с портов и при этом будет предусматривать четкие гарантии безопасности для украинского черноморского побережья и соответствующих гуманитарных коридоров.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

В рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы уже было отправлено 4 судна - они перевозят более 80 тыс. тонн кукурузы.

Прибытие первого судна RAZONI в конечный пункт назначения – порт Триполи в Ливане – ожидается 7 августа.

При реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания завтра, 6 августа, ожидается прибытие в порт "Черноморск" первого судна под погрузку.