Производители вынуждены снижать цены на морковь из-за катастрофически низкого спроса на рынке.

На текущей неделе в Украине возобновилась снижение цен на морковь.

Читайте такжеУкраина намерена запретить импорт картофеля из России

Об этом сообщает портал EastFruit.

"На данный момент спрос на морковь на рынке удерживается на катастрофически низком уровне. Продажи этой продукции ведутся лишь по заключенным ранее договорам, тогда как не законтрактованные объемы данного корнеплода фермерам удается продавать с большим трудом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сложившихся условиях производители вынуждены и далее снижать цены на морковь. Так, на данный момент они предлагают к продаже данные корнеплоды по 3-6 гривни/килограмм (0,11-0,21 доллара/килограмм), что в среднем на 14% дешевле, чем неделей раннее.

"Также, дополнительное давление на цены в сегменте моркови оказывают достаточно низкие качественные характеристики данного корнеплода. На сегодня на рынке в основном предлагается продукции непригодная для закладки на хранение", - подчеркивает издание.

При этом, несмотря на очередное снижение цен, морковь в Украине на сегодня стоит в среднем на 20% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН