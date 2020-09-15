Среди причин ускорения инфляции эксперт назвал рост минималки в Украине и подорожание энергоносителей в мире.

Инвестгруппа ICU прогнозирует рост инфляции в течение следующего года до 6,5%.

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Об этом сообщил глава департамента макроэкономических исследований ICU Сергей Николайчук в ходе онлайн-конференции.

Причины ускорения инфляции в Украине

Он отметил, что инфляция остается достаточно низкой, составив в августе лишь 2,5% в годовом измерении, однако годовые темпы изменения цен скрывают усиление инфляционного давления в последние месяцы.

"В будущем, по нашему мнению, отложенный спрос в отдельных секторах, последствия роста расходов вследствие повышения минимальной зарплаты, ослабление обменного курса гривни, который мы закладываем в наш прогноз, и восстановление цен на энергоносители обусловят достаточно высокие темпы инфляции. И это приведет к тому, что инфляция уже в четвертом квартале снова вернется в целевой диапазон НБУ", - сказал Николайчук.

Какой будет инфляция в 2021 году

По его словам, уже в первом квартале 2021 года инфляция превысит верхнюю границу целевого диапазона Нацбанка (5% +/- 1 п.п.) и будет оставаться на этом уровне в течение следующего года.

"Мы ожидаем продолжения роста индекса потребительских цен несколько повышенными темпами в течение 2021 года, и ожидаем, что инфляция закончит год на отметке 6,5%", - подчеркнул эксперт.

Что этому предшествовало

Потребительская инфляция в Украине в августе 2020 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2019 года - составила 2,5%, ускорившись с 2,4% в июле.

Национальный банк Украины прогнозирует вхождение инфляции в целевой диапазон 5% +/-1 процентный пункт до конца года в связи с постепенным восстановлением мировой экономики и ростом цен на энергоресурсы.

Проект Государственного бюджета на 2021 год, утвержденный Кабинетом министров, построен на прогнозе роста инфляции в 7,3%.

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Автор: Екатерина Жирий