Ранее Беларусь закупала зерно в Украине.

Антон Мотолько, белорусский активист и администратор Telegram-канала "Беларускі Гаюн", отслеживающего военную активность в Беларуси, заявил, что Россия может "благодарить" Александра Лукашенко похищенным в Украине зерном.

Об этом он рассказал в интервью 24 канала.

Накануне "Беларускі Гаюн" публиковал информацию о том, что Лукашенко может быть причастен к вывозу похищенного в Украине зерна.

В то же время известны только факты передвижения российских вагонов-зерновозов в Беларуси, а фактов того, что они покинули страну, нет.

"Насколько помню, Беларусь закупала зерно в Украине. И Украина была одним из поставщиков. В Беларуси выращивается техническое зерно не совсем пригодное. Возможно, эти вагоны - не транзит через Польшу или Литву. Литва такое не принимает, остается только Польша. Мы пока не видели сообщений, что через польскую границу проходили эти вагоны", - отметил он.

В связи с этим Мотолько предположил, что зерно поставляется именно в Беларусь, которая страдает от санкций из-за того, что позволяет российским оккупантам наносить ракетные удары по Украине со своей территории и перемещать по ней свою технику.

"Есть предположение, что это завозится в Беларусь как "компенсация", так сказать, упущенной выгоды... Важно проговаривать, в том числе на уровне официальных лиц Украины, что Лукашенко - это обычный вор, военный преступник, который пытается выжать все, что ему выгодно, из ситуации", - заявил активист.

Украинское зерно в Беларуси: что известно

В начале июля Telegram-канал Антона Мотолька сообщил, что Александр Лукашенко, выступая во Дворце независимости, заявил о якобы начале транзита украинского зерна через Беларусь.

"Тогда я сказал: "Ну хорошо, обойдемся. Подавитесь, как я говорил, этими санкциями. Вывозите бедным зерно". Почему везут чайной ложкой? Везут! Нам уже предоплату отдали железные дороги. Везут. По чайной ложке...", - сказал он.

Тогда активисты предположили, что непризнанный президент, вероятно, проговорился о начале поставок украинского зерна с оккупированных территорий Украины.

Сообщения о передвижении российских вагонов-зерновозов в Беларуси начали появляться весной.

Впервые были замечены еще 23 мая в Гомеле. Также замечали на станции "Озерище" в июне, в Гомельской области 3 июля, на станции "Орша-Центральная" (в этот раз с пометкой "Калининград").

Зерно могло действительно направляться в Калининград, но точной информации о том, откуда это зерно и куда направлялось, нет.

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