По перехвату удалось воспроизвести хронологию ракетных обстрелов Украины

Появилась запись разговоров пилотов истребителей и бомбардировщиков ВКС РФ, принимавших участие в массированном обстреле украинских городов с территории Беларуси.

Запись опубликовал проект "Беларускі Гаюн".

Рано утром и вечером 25 июня из воздушного пространства Беларуси истребителями и бомбардировщиками ВКС РФ был нанесен массированный ракетный удар по территории Украины.

Благодаря перехвату переговоров пилотов, "Беларускі Гаюн" удалось воспроизвести хронологию ракетных обстрелов Украины начиная с 03:45 25 июня 2022 года, определить точки взлёта и районы запусков ракет.

"В ударах были задействованы бомбардировщики Ту-22М3, которые вылетали с военного аэродрома "Шайковка" (Калужская область, РФ) и истребители Су-34 и Су-35 взлетевшие с военного аэродрома "Сеща" (Брянская область, РФ). Удары по территории Львовской, Житомирской, Черниговской и Киевской областей Украины наносились ракетами Х-32 и Х-59МК", - говорится в сообщении.

Массированный обсрел Украины 25 июня

Как сообщал УНИАН, 25 июня враг нанес массированный ракетный удар городам Украины.

С территории Беларуси российские военные выпустили 24 ракеты по Житомиру и окрестностям. В результате ударов один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, РФ ударила по селу Десна Черниговской области.

Также российские войска выпустили шесть ракет по военному объекту в Яворовском районе Львовской области.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, по территории Украины было выпущено более 50 ракет различных типов. Часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны ВСУ. Россия возобновляет пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применяет дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства этой страны.

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