Также экспортеры полностью использовали квартальную квоту на поставку яиц, яичных продуктов и курятины.

Украина с начала текущего года по состоянию на 25 января исчерпала выделенные на 2021 год квоты на беспошлинные поставки меда, виноградного и яблочного соков в страны Европейского Союза.

Читайте такжеУкраина возобновила экспорт птицы и яиц в СингапурОб этом сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"Также полностью использована квартальная квота (январь-март) на поставку яиц, яичных продуктов и мяса птицы", – добавили эксперты.

Кроме того, за первый месяц нового года украинские экспортеры использовали 74% годовой квоты на кукурузу, 43% на сахар, 24% на крупы и муку, 18% на обработанные томаты, 9% на крахмал, 8% на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках.

"По предварительным прогнозам, как и в прошлом году, квоты по этим позициям будут закрыты, причем большинство из них в первом полугодии", - отмечают в УКАБ.

Что этому предшествовало

Украина по итогам 2020 года сократила экспорт агропродовольственной продукции в страны Евросоюза на 10,8% – до 6,53 миллиарда евро.

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Автор: Анна Нагорная