Опередили нашу страну по поставкам агропродукции в ЕС только Китай, США и Бразилия.

Украина по итогам 2020 года сократила экспорт агропродовольственной продукции в страны Евросоюза на 10,8% – до 6,53 миллиарда евро.

Читайте такжеКитай утроил закупку украинской кукурузы

Об этом сообщила пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

По данным экспертов, Украина в прошлом году стала четвертым крупнейшим поставщиком продукции в ЕС с долей 5%. Опередили нашу страну только Китай (5%), США (8%) и Бразилия (9%).

За прошлый год Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС по 11 группам товаров: мед, сахар, крупы и мука, крахмал и обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, яйца, кукуруза, мясо птицы, обработанная продукция из зерновых.

По сравнению с предыдущим годом изменилась ситуация с использованием квот по поставкам в ЕС яиц, пшеницы и сливочного масла.

"Так, в 2020 году было полностью использованы квоты по поставкам яиц, хотя годом ранее процент их использования был только 80%. А вот ситуация по пшенице противоположная: квоту в 2020 году заполнили только на 78%, хотя год назад она была использована полностью. Более критическая ситуация со сливочным маслом: в 2020 году было использовано лишь 6% выделенной квоты, в то время как в предыдущем году она была использована полностью", - сказано в сообщении.

По данным УКАБ, в 2020 году экспорт украинского сливочного масла упала на 38% по сравнению с прошлым годом, а поставки в страны ЕС были мизерными.

"Главная причина – украинское сливочное масло не может конкурировать по цене с европейским даже при наличии квот из-за роста себестоимости его производства. Более того, импорт европейского сливочного масла в 2020 году в Украине в 1000 раз превысил экспорт", - отметила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Что этому предшествовало

В январе глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отметил, что на сегодняшний день более 14 тысяч украинских компаний экспортируют свою продукцию в страны Европейского Союза.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная