В Раде оценили масштабы теневого рынка земли в Украине

По словам Гетьманцева, теневой рынок земли в Украине составляет 8 млн га.

Теневой рынок земли в Украине составляет 8 млн га, о чем сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио "НВ".

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«Вы знаете, сколько земли сегодня используется нелегально? Вне налогов, вне ока государства, но обрабатывается. Восемь миллионов гектаров. Это площадь, с которой не платятся налоги, которая работает в черную, которая работает за нал, продукция реализовывается за нал, то есть, это теневой рынок», - сказал он.

По словам депутата, принятый на этой неделе Верховной Радой закон о запуске рынка земли поможет ликвидировать этот теневой рынок.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№ 2178-10). Закон о запуске рынка земли необходимо было принять для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда.