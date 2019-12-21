Заместитель главы ОП возглавил рабочую группу по развитию спиртовой отрасли

Смирнову поручено в двухнедельный срок подать предложения относительно персонального состава межведомственной рабочей группы.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о межведомственной рабочей группе по подготовке предложений по совершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли и назначил ее председателем заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова.

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Об этом говорится в указе главы государства №926 от 20 декабря 2019 года.

«Утвердить положение о межведомственной рабочей группе по подготовке предложений по совершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли Украины. Назначить Смирнова Андрея Александровича - заместителя руководителя Офиса президента Украины - председателем межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли Украины», - говорится в документе.

Смирнову поручено в двухнедельный срок подать предложения относительно персонального состава межведомственной рабочей группы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.