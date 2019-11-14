Недопуск иностранцев к покупке земли затормозит рост ВВП Украины – Минэкономразвития

По словам замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, валовой продукт будет расти медленнее.

Недопуск иностранцев к покупке земли сельхозназначения в Украине будет ежегодно тормозить рост ВВП нашей страны на 0,5%.

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Об этом в комментарии УНИАН сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Это не фактические потери ВВП, но уменьшение потенциального роста валового продукта на 0,5% в течение следующих трех-пяти лет. Условно говоря, так бы мы росли на 2,5%, но в случае ограничений темп приостановится и рост будет 2%", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который открывает рынок сельскохозяйственной земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что иностранные граждане и компании смогут покупать украинскую землю только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.