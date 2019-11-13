В ЕС считают, что открытие рынка земли должно быть первым шагом в направлении более широкой и более всеобъемлющей земельной реформы.

В Европейском Союзе поддерживают планы украинского правительства открыть рынок земли в Украине.

Об этом сообщили в Представительстве Евросоюза в Украине.

«ЕС поддерживает планы правительства открыть рынок земли в Украине - шаг, который способен раскрыть мощный потенциал украинской экономики», - говорится в сообщении.

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В Представительстве заявили о готовности ЕС вместе с другими международными партнерами предложить свой опыт и поддержку. «Крайне важно применить защитные механизмы до открытия рынка. Это нужно, чтобы избежать чрезмерной концентрации земли в руках нескольких операторов, обеспечить справедливое отношение к мелким собственникам земли, которые хотят продать свои земельные участки, и гарантировать права активных малых фермеров, которые стремятся приобрести земли сельскохозяйственного назначения», - отмечается в сообщении.

В Представительстве отмечают, что «Евросоюз внимательно оценит условия, по которым будет функционировать рынок сельскохозяйственной земли и как осуществляется контроль над защитными механизмами во время внедрения земельной реформы».

«Мелкие фермеры должны быть в центре этой реформы, включительно с теми, которые не зарегистрированы как юридические лица-физические лица, которые обрабатывают сельскохозяйственные угодья. Евросоюз рекомендовал бы поставить таких мелких фермеров в основу системы государственной поддержки», - подчеркивается в сообщении.

В ЕС считают, что открытие рынка земли должно быть первым шагом в направлении более широкой и более всеобъемлющей земельной реформы. «Одной из предпосылок для успеха является повышение прозрачности через открытый доступ к данным, касающимся земельных прав, и публикация таких данных. Для этого потребуется провести всеобъемлющую реформу Госгеокадастра и осуществить перераспределение некоторых функций этого органа», - рекомендуют в Представительстве.

«Евросоюз рассматривает возможность дальнейшего расширения своей поддержки внедрению земельной реформы, особенно, сосредотачиваясь на институциональных изменениях (для управления земельными ресурсами, планирования и менеджмента, а также с целью интеграции Кадастра и Реестра прав), обучении и укреплении потенциала, а также мониторинга предусмотренных защитных механизмов», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, парламент первым вопросом должен был рассматривать законопроекты о рынке земли. Во фракции «Голос» и депутатской группе «За будущее» предложили отложить рассмотрение этого вопроса. Против принятия законопроекта о рынке земли выступают фракции «Батькивщина», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность».

В то же время возле Верховной Рады проходит акция против продажи земель сельскохозяйственного назначения.