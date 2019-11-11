Оборот торговли агропродукцией между Украиной и ЕС достиг рекордных $7,5 миллиарда

При этом положительное сальдо составило 3,2 млрд долл.

Оборот торговли агропродукцией между Украиной и Европейским Союзом в январе-сентябре 2019 года увеличился на 23% против прошлогодних показателей за соответствующий период и достиг рекордных 7,5 млрд долл.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на заместителя директора Николая Пугачева.

“При этом положительное сальдо составило 3,2 млрд долл. США”, - отметил эксперт.

Крупнейшими торговыми партнерами для Украины в ЕС остаются семь стран – Нидерланды, Польша, Германия, Испания, Италия, Франция и Бельгия - совокупная доля этих семи стран составляет 4/5 оборота взаимной торговли сельхозтоварами. Более того, с Бельгией объемы взаимной торговли Украины аграрной продукцией увеличились на 19% - до 401 млн долл.

По словам эксперта, основные объемы поставок в Европу Украина обеспечивает за счет зерновых и масличных культур, а также подсолнечного масла и жмыха.

Согласно прогнозу Пугачева, Украина может установить рекорд торговли по итогам года.

“В целом, при сохранении существующих тенденций Украина по результатам полного 2019 года установит новый рекорд в аграрном экспорте в Евросоюз”, - цитирует пресс-служба эксперта.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", Украина в январе-сентябре 2019 года увеличила экспорт агропромышленной продукции в страны мира на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 15,6 млрд долл.

По информации ННЦ "Институт аграрной экономики", импорт в Украину агропродукции в январе-сентябре текущего года увеличился на 7,7% - до 4,2 млрд долл.

В 2018 году внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукцией Украины увеличился на 1,7 млрд долл. - до 24,3 млрд долл. В частности, экспорт украинской продукции АПК составил рекордные 18,8 млрд долл., а импорт - 5,5 млрд долл.