Правительство утвердило законопроект об открытии в Украине рынка земли (документ)

По словам депутата Алексея Гончаренко, землю смогут покупать иностранцы, учредив украинское юрлицо, а ограничения по концентрации земли в одних руках будет составлять до 200 тыс. га.

Кабинет министров Украины утвердил законопроект "О внесении изменении в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент. Фактически, землю смогут покупать иностранцы (учредив украинское юрлицо), ограничения по концентрации земли в одних руках - до 200 тысяч га (!!!) и т. д.", - написал Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 23 сентября обнародовало проект закона о рынке земли для общественного обсуждения.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.