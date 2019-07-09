Эксперт прогнозирует сокращение урожая плодов и ягод из-за погодных условий

В частности, урожай яблок в текущем году может сократится на треть, а косточковых - на 15%.

Урожай плодово-ягодных культур в Украине в текущем году может сократиться на четверть из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил на пресс-конференции глава Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка.

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"Этот сезон однозначно станет менее урожайным по сравнению с прошлым. По нашим расчетам, мы увидим сокращение на четверть урожая в промышленных хозяйствах всех культур, и косточковых, и ягодных", - подчеркнул Крошка.

Он отметил, что причиной сокращения урожая плодово-ягодных культур в Украине в текущем году стали неблагоприятные условия и перепады температур - дождливая весна и засушливый июнь.

По словам Крошки, урожай яблок в текущем году может сократиться на треть - до 460 тысяч тонн с 675 тысяч тонн; косточковых - на 15% - до 38 тысяч тонн с 45 тысяч тонн; голубики - увеличиться на треть, до 4 тысяч тонн с 3 тысяч тонн.

Эксперт отметил, что на фоне сокращения производства будет логичным рост цен на весь ассортимент украинской плодово-ягодной продукции. Наиболее ощутимым может стать рост цен на яблоки, при этом цена на голубику может оставаться стабильной и даже снизиться.

Он добавил, что в 2018-2019 маркетинговом году (июль 2018 - июнь 2019) экспорт яблок из Украины вырос в 1,6 раза - до 55,6 тысячи тонн за счет спроса на украинское яблоко, а груш - сократился в 1,7 раза, до 434 тонн. Кроме того, украинские производители за отчетный период увеличили экспорт грецкого ореха на 45% - до 48,5 тысячи тонн.

Глава ассоциации отметил, что экспорт косточковых культур, в частности, вишни, черешни и сливы, сдерживает отсутствие технологий по предпродажной подготовке - охлаждения и упаковки продукции, а также неразвитая логистика поставки свежей продукции косточковых культур.

По словам Крошки, экспорт ягодных культур - земляники, малины, голубики - в 2018-2019 маркетинговом году сократился, что связано с недостаточным обеспечением предпродажной подготовки для свежих культур.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, урожай яблок в Украине в 2018 году увеличился на 35% - до рекордных 1,5 миллиона тонн.