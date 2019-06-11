Украина резко увеличила импорт яблок

Наибольший скачок цен на яблоки было зафиксировано в мае.

В мае 2019 года Украина импортировала более 7 тысяч тонн яблок. Это наибольший объем импорта с начала сезона, по сравнению с апрелем он увеличился в 7 раз.

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Как информируют в аналитическом центре «Инфо-Шувар», в общем на весь сезон Украина импортировала 10,2 тыс. тонн яблок. В прошлом сезоне за тот же период было импортировано 6,2 тыс. тонн яблок.

Напомним, потребность в импорте на рынке Украины возникла еще в апреле в связи с сокращением предложения качественного украинского яблока.

«Большинство украинских производителей не верили в рост цены в конце сезона и распродали большинство урожая еще до конца зимы. К тому же потенциал хранения яблок в этом сезоне был сравнительно невысоким через ускоренное вызревание. Соответственно, уже в апреле мы увидели рост цены, а украинские трейдеры начали импортировать яблоки из соседней Польши. Росту цен на яблоки способствовала и ситуация на рынке ягод, земляника и черешня появились на рынке минимум на 10-14 дней позже. Предложение ягод до конца мая было ограниченным из-за дождливой погоды в основных производственных регионах. Когда от начала мая ягод на рынке стало больше, цены на яблоки снова начали проседать», - комментирует ситуацию Татьяна Гетьман, руководитель департамента «Аналитика» ОРП «Шувар»

По данным «Инфо-Шувар», на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке «Шувар» в течение хранения (октябрь-май) цены на яблоки выросли на 35-60%. Самый большой скачок цены был зафиксирован именно в мае.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году украинские садоводы собрали самый большой объем яблок за всю историю независимости Украины. В частности, в 2018 году официальный урожай яблок в Украине зафиксировано на уровне 1,5 млн тонн, что на 35% превышает результаты 2017 года.