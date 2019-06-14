Агрохолдинг «Мрия» меняет название на «Континентал»

Центральный офис компании, как и ранее, будет находиться в городе Тернополь, а представительства будут работать в Киеве и в селе Выров Львовской области.

Крупный производитель сельскохозяйственной продукции агрохолдинг «Мрия» и входящая в состав Salic сельскохозяйственная компания CFG (Continental Farmers Group) завершили процесс объединения бизнесов, начатый осенью 2018 года, и теперь будут работать под единым брендом – «Континентал Фармерз Груп», сообщила пресс-служба компании.

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«Агрохолдинг «Мрия» и компания CFG завершили процесс объединения бизнесов, и теперь будут работать под единым брендом – «Континентал Фармерз Груп», обрабатывая земли на территории 5-ти областей Западной Украины. Центральный офис компании, как и ранее, будет находиться в городе Тернополь, а представительства «Континентала» будут работать в Киеве и Вырове, Львовская область», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, обновленная компания получила и обновленную айдентику. Логотип «Континентал» выдержан в корпоративных цветах и стилистике бывшей «Мрии». Название объединенный бизнес получил от бренда Continental Farmers Group, но с акцентом, что «Континентал» – украинская компания с международным капиталом.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года агрохолдинг "Мрия", допустивший в августе 2014 года технический дефолт и перешедший под контроль кредиторов, в результате переговоров о реструктуризации снизил максимальную посильную долговую нагрузку до 330 млн долл.

В мае 2017 года агрохолдинг "Мрия" и Международная финансовая корпорация (IFC) согласовали условия реструктуризации задолженности компании перед IFC.

В августе 2018 года агрохолдинг успешно завершил реструктуризацию долга, снизив долговую нагрузку с 1,1 млрд долл. до 309,5 млн долл.

12 сентября 2018 года арабская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) заключила договор купли-продажи сельскохозяйственных активов группы «Мрия».

26 октября 2018 года сельскохозяйственная компания Salic получила разрешение на покупку ряда входящих в агрохолдинг "Мрия" компаний.

В начале ноября Salic завершила сделку по покупке "Мрии".

На сегодняшний день "Мрия" продолжает операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией своего нового инвестора – Continental Farmers Group (CFG).

Справка УНИАН. "Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. Компания обрабатывает около 180 тыс. гектаров земель в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Агрохолдинг выращивает пшеницу, картофель, рапс, кукурузу, гречиху, подсолнечник, сою, ячмень и горох. В структуре холдинга собственные элеваторы и зернохранилища мощностью более 660 тыс. тонн, а также собственный семенной завод производственной мощностью 300 тонн семян в сутки.

Continental Farmers Group (СFG) - входящая в состав Salic сельскохозяйственная компания, которая ведет свою деятельность в Украине и специализируется на выращивании и реализации зерновых культур. Земельный банк компании составляет 46 тыс. га.