Украина будет поставлять в Катар мясо, молоко, яйца и рыбу

Наша страна согласовала ветеринарные сертификаты на экспорт ряда продуктов в Катар.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины согласовала формы международных ветеринарных сертификатов на экспорт ряда продуктов в государство Катар, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В сообщении сказано, что компетентные органы Украины и государства Катар согласовали формы международных ветеринарных сертификатов для экспорта мяса и мясных продуктов (в частности, мяса птицы и говядины), молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, а также переработанных пищевых продуктов из Украины в государство Катар.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины согласовала международный ветеринарный сертификат на экспорт рыбы и рыбных продуктов в Республику Сербия.