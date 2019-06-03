Украина и Сербия договорились об экспорте рыбы

Ранее Украина получила разрешение на экспорт в Сербию яиц и яичных продуктов.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины согласовала международный ветеринарный сертификат на экспорт рыбы и рыбных продуктов в Республику Сербия.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что компетентные органы Украины и Республики Сербия согласовали международный ветеринарный сертификат на ввоз рыбы и рыбных продуктов, предназначенных для потребления людьми, из Украины в Республику Сербия.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и компетентный орган Республики Сербия согласовали ветеринарный сертификат для экспорта яиц и яичных продуктов из Украины.