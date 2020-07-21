В харьковском зоопарке праздновали 22-летие первого слона, родившегося в независимой Украине (видео)
09:10, 21 июля 2020Экология
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В Харьков азиатская слониха приехала из Одессы двадцать лет назад - тогда была еще совсем маленькой.
Слониха Тенди в Харьковском зоопарке / фото УНИАН
В харьковском зоопарке с двадцать вторым днем рождения поздравляли слониху по кличке Тенди.
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Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, пожелания слонихе сотрудники зверинца написали мелом прямо на дереве посреди вольера, а потом угостили праздничным десертом.
В Харьков азиатская слониха приехала из Одессы двадцать лет назад, и тогда она была еще совсем маленькой - полтора метра высотой и весом всего 800 килограммов. Теперь же она весит целых три тонны.
В свое время рождение Тенди стало сенсацией, ведь она является первым слоном, родившимся в независимой Украине.
Напомним, ранее в харьковском зоопарке родился детеныш краснокнижных гривастых баранов.
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