В харьковском зоопарке родился детеныш гривистых баранов

О редком пополнении сообщили в харьковском зоопарке - там в семье краснокнижных гривастых баранов родился детеныш, говорится в сюжете ТСН.

Ника - так назвали девочку - хотя и появилась на свет раньше необходимого срока, уже уверенно стоит на ножках, носится по вольеру и даже имеет любимую игрушку, но от родителей не отходит. Сейчас малышка пьет только материнское молоко и только за полгода попробует "взрослую" пищу.

Как сообщал УНИАН, недавно в австралийском национальном парке Нового Южного Уэльса впервые со времен разрушительных пожаров родился детеныш коалы.