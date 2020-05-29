В харьковском зоопарке родился детеныш гривистых баранов
10:18, 29 мая 2020
О редком пополнении сообщили в харьковском зоопарке - там в семье краснокнижных гривастых баранов родился детеныш, говорится в сюжете ТСН.
Ника - так назвали девочку - хотя и появилась на свет раньше необходимого срока, уже уверенно стоит на ножках, носится по вольеру и даже имеет любимую игрушку, но от родителей не отходит. Сейчас малышка пьет только материнское молоко и только за полгода попробует "взрослую" пищу.
Как сообщал УНИАН, недавно в австралийском национальном парке Нового Южного Уэльса впервые со времен разрушительных пожаров родился детеныш коалы.
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