Уже зафиксировано около 260 случаев экоцида на территории Украины.

Размер ущерба, нанесенного оккупантами украинской экосистеме, превышает 200 млрд грн.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец во время онлайн встречи с министром защиты окружающей среды, вод и лесов Румынии Барна Танчос, сообщила пресс-служба Минэкологии.

"Мы с первого дня войны обсчитываем все убытки, которые наносят оккупанты нашей окружающей среде. Уже зафиксировано около 260 случаев экоцида на территории страны и более 2 тысяч кейсов уничтожения наших экосистем. Размер вреда превышает 200 млрд грн. Такая война однозначно оставит огромные шрамы на украинской окружающей среде. Украина присоединились к семье LIFE и мы имеем большие надежды, что в рамках программы, среди прочего, сможем восстанавливать нашу живую природу", - отметил Стрелец.

Отмечается, что в рамках встречи румынской стороной также подняты вопросы ядерной безопасности и доступ к данным об уровне радиации, ведь с первых дней войны фокус всего мирового сообщества был прикован к этой теме.

"Оккупанты и сегодня не понимают риски, которые они провоцируют, хаотично забрасывая нашу землю ракетами. Единственный способ обезопасить от ядерной угрозы не только Украину и Румынию, но и всю Европу и мир, это закрыть небо над нашей страной. Сегодня Украина предоставила каждому жителю планеты свободный доступ к данным о состоянии радиации на нашей территории. Каждый может 24/7 получать данные обо всех изменениях показателей через официальное приложение Минэкологии "Экоугроза", - подчеркнул украинский министр.

Вместе с тем Украина и Румыния договорились усилить сотрудничество в Дунайском регионе и сотрудничество в природоохранной сфере.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за нападения России на Украину пострадал заповедник "Тузловские лиманы".