Из-за начатой Россией войны в Украине также очень страдает дикая природа.

В Одесской области из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину пострадал заповедник "Тузловские лиманы".

Об этом в Facebook сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) Иван Русев.

Он отмечает, что из-за начатой Россией войне в Украине также очень страдает дикая природа.

"В эту пору, особенно по выходным, здесь, в этом живописном ландшафте нацпарка – на отмелях лиманов и побережье Черного моря, всегда было много птиц, были гнезда редких видов, всегда были мелодии дикой природы, здесь всегда отдыхали люди. А сейчас грустно и только много, много воронок от рашистских ракет и мин, и тысячи обломков, убивающих все живое вокруг", - написал Русев.

В настоящее время в администрацию парка поступает много обращений – люди спрашивают, можно ли в заповеднике отдохнуть, как это было в прошлые годы.

"Нет, сейчас опасно (отдыхать в нацпарке – УНИАН), а в некоторых местах категорически запрещено", - акцентирует ученый.

При этом он утверждает, что со временем, с победой Украины и прекращением боевых действий, природа возродится.

Заповедник "Тузловские лиманы": что известно

"Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь-27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

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