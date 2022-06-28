Ночью оккупанты совершили очередной минометный обстрел Сумщины.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"После двух ночи начался минометный обстрел, девять приходов по Великописаревской общине", - отметил он.
По словам Живицкого, жертв и разрушений нет.
Как ранее сообщал УНИАН, российские захватчики применили запрещенные фосфорные снаряды для обстрела Сумщины.
Также ранее враг нанес удары неуправляемыми ракетами с вертолетов по Краснопольской общине Сумской области. Российские вертолеты совершили шесть пусков по украинской территории.
Только за минувшие сутки, 27 июня, российские войска выпустили по Сумщине более 150 снарядов и мин из ствольной и реактивной артиллерии, из вертолетов. В результате атаки один человек погиб, и еще один получил ранения. Пострадали территории четырех общин-Юнаковской, Белопольской, Краснопольской и Шалыгинской.
По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, угрозы повторного наступления России на Сумскую и Черниговскую области нет, но РФ осуществляет мероприятия для демонстрации своего присутствия, чтобы отвлекать украинских военных.