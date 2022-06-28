Жертв и разрушений в результате вражеской атаки нет.

Ночью оккупанты совершили очередной минометный обстрел Сумщины.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"После двух ночи начался минометный обстрел, девять приходов по Великописаревской общине", - отметил он.

По словам Живицкого, жертв и разрушений нет.

Как ранее сообщал УНИАН, российские захватчики применили запрещенные фосфорные снаряды для обстрела Сумщины.

Также ранее враг нанес удары неуправляемыми ракетами с вертолетов по Краснопольской общине Сумской области. Российские вертолеты совершили шесть пусков по украинской территории.

Только за минувшие сутки, 27 июня, российские войска выпустили по Сумщине более 150 снарядов и мин из ствольной и реактивной артиллерии, из вертолетов. В результате атаки один человек погиб, и еще один получил ранения. Пострадали территории четырех общин-Юнаковской, Белопольской, Краснопольской и Шалыгинской.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, угрозы повторного наступления России на Сумскую и Черниговскую области нет, но РФ осуществляет мероприятия для демонстрации своего присутствия, чтобы отвлекать украинских военных.

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