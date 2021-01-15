Зоопарк Мехико показал первого рожденного в Мексике пингвенка.
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Как говорится в сюжете ТСН, птенец появился на свет еще в декабре. Ему уже успели придумать имя - назвали Алексом.
Работники зоопарка говорят, что малыш растет очень стремительно, и уже весит более 1,5 кг. В отличие от своих взрослых "сородичей", которые покрыты перьями, он еще покрыт пухом.
Сейчас Алекс вместе с другими членами пингвиньего семейства активно изучает вольер, в котором он живет. Руководство зверинца позаботилось, чтобы условия максимально напоминали антарктические. Воду в бассейне постоянно фильтруют, а температура воздуха не превышает отметки в 6 градусов по Цельсию.
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