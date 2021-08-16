Этот вид обитает в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, но иногда заплывает и в Средиземное море.

На итальянском побережье вылупились десятки маленьких черепашат — неуклюжие и забавные малыши впервые отправились в море.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Более 70 черепашек вылупились недавно из гнезда на одном из сицилийских песчаных пляжей и изрядно удивили местных отдыхающих, которые успели заснять уникальный момент.

Читайте такжеСмакуют волю: на Харьковщине в дикую природу вернули десяток болотных черепах (видео)Эти черепахи относятся к вымирающему виду головастых морских черепах. Они живут преимущественно в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, но также иногда заплывают и в Средиземное море.

Напомним, что ранее в этом году на таможне Эквадора обнаружили 185 маленьких черепах, которых пытались отправить в чемодане с Галапагосских островов на материковую территорию страны.

Также мы писали, что ранее в этом году в американском Техасе спасли от смерти тысячи морских черепах, пострадавших в результате аномальных для штата морозов. Через неделю животных выпустили на волю.

Автор: Станислав Кожемякин