Черепах передали сотрудникам национального парка / фото AEROPUERTO ECOLÓGICO DE GALÁPAGOS
На таможне Эквадора обнаружили 185 маленьких черепах, которых пытались отправить в чемодане с Галапагосских островов на материковую территорию страны.
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Завернутых черепашек обнаружили во время проверки в аэропорту острова Бальтра. Десять из них нашли уже мертвыми.
Считается, что черепахам менее трех месяцев. По данным экспертов, на черном рынке их можно продать за $5 000.
Черепах передали сотрудникам национального парка.
фото AEROPUERTO ECOLÓGICO DE GALÁPAGOS
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