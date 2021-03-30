Считается, что черепахам меньше трех месяцев.

На таможне Эквадора обнаружили 185 маленьких черепах, которых пытались отправить в чемодане с Галапагосских островов на материковую территорию страны.

Читайте такжеНа Волыни в дикую природу выпустили пол сотни фазанов (видео)Об этом пишет BBC.

Завернутых черепашек обнаружили во время проверки в аэропорту острова Бальтра. Десять из них нашли уже мертвыми.

Считается, что черепахам менее трех месяцев. По данным экспертов, на черном рынке их можно продать за $5 000.

Черепах передали сотрудникам национального парка.

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Автор: Людмила Жерновская