Полторы сотни животных выпустили с катера в Мексиканский залив.

В США береговая охрана вернула в дикую природу замерзших во время аномальных холодов черепах.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Ветеринары уверяют, что животные получили надлежащую помощь и чувствуют себя хорошо. Поэтому полторы сотни животных выпустили с катера в Мексиканский залив.

Во время аномальных холодов в обычно теплом Техасе тысячи морских черепах буквально застыли от холода и людям пришлось спасать их и отогревать.

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Автор: Олег Давыгора