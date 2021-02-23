Спасенных черепах выпустили на свободу в США
В США береговая охрана вернула в дикую природу замерзших во время аномальных холодов черепах.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Ветеринары уверяют, что животные получили надлежащую помощь и чувствуют себя хорошо. Поэтому полторы сотни животных выпустили с катера в Мексиканский залив.
Во время аномальных холодов в обычно теплом Техасе тысячи морских черепах буквально застыли от холода и людям пришлось спасать их и отогревать.
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