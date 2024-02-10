На водоемах, где обитают редкие птицы, обнаружены мертвые лебеди.

На территории Нижнеднестровского национального природного парка (Одесская область) объявлен карантин, из-за обнаружения смертельного птичьего вируса.

Как сообщает администрация парка, последние несколько дней происходили случаи гибели лебедей на водоемах Нижнего Днестра. Птичьи тела находили на Днестровском лимане, Сафьянах, канале в районе Детского пляжа города Беляевка и Белом озере, которое является уникальным биотопом, на территории которого растут редкие виды растений и гнездится множество птиц.

Работники парка привезли на место происшествия представителей Одесской региональной государственной лаборатории Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которые отобрали для исследования четыре трупа.

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"К сожалению, в результате исследований обнаружили РНК вируса гриппа (типа А, субтипа Н5)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Белгород-Днестровской военной администрации прошло заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по объявлению территории Нижнеднестровского НПП неблагополучной по гриппу птицы и введению карантинных ограничений. Также определена буферная зона, территория радиусом 3 км от неблагополучного пункта и зона наблюдения радиусом 10 км, в которую входят населенные пункты - села Маяки, Залышкы и Беляевка.

"На территории Нижнеднестровского НПП будут проводиться систематические обследования разнообразными службами и необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия. Важно в этот период не допускать контактов домашней птицы с дикой, нахождения и поения из водоемов", - отмечают в администрации.

Нижнеднестровский национальный природный парк: что надо знать

Это природоохранная территория в низовьях реки Днестр, в пределах Белгород-Днестровского и Одесского районов Одесской области. Заповедник входит в десятку лучших национальных природных парков Украины. Его общая площадь - 21311,1 га, в том числе 3700 га земель, предоставляемых ему в постоянное пользование, и 17611,1 га земель, включенных в состав без изъятия у землепользователей.

Одна из самых больших ценностей парка — водные угодья. Он расположен в пределах водно-болотных угодий международного значения: "Северная часть Днестровского лимана" и "междуречье Днестра-Турунчука", которые являются Рамсарскими угодьями. Территория парка, как составляющая водно-болотных угодий, имеет важное значение как место гнездования, линьки и зимовки для птиц, мигрирующих между Евразией и Африкой.

Уникальные по своему статусу территории рек Днестр и Турунчук, озерно-плавневые системы в пределах парка. Например, Белое озеро, длина которого около 1,7 км, ширина — около 0,8 км. Флора озера состоит из 65 видов водных и прибрежных растений.

Всего на территории парка зарегистрировано более 700 видов высших растений, из которых 28 — редкие, занесенные в Красную книгу Украины, некоторые занесены также в Европейский Красный список и в список редких видов Международного союза охраны природы. Также - 90 видов моллюсков, 554 вида насекомых, почти 70 – рыбы, 9 – земноводных, 6 - рептилий, млекопитающих — 32 вида, представителей птичьего мира — 254. в частности, здесь есть Пеликан кудрявый, лебеди, баклан малый, казарка красноватая, орлан-белохвост. В низовьях Днестра существуют крупнейшие колонии аистов и веслоногих птиц Азово-Черноморского региона. Здесь гнездится коровайка, цапли желтые и рыжие, большой баклан и тому подобное.

Напомним, в Аргентине от птичьего гриппа умерли почти 96% детенышей Южного морского слона, рожденных в 2023 году. Масштабы смертности вызывают опасения, что заразный штамм может передаваться от млекопитающего к млекопитающему. Три пляжа, где размножается южный морской слон, были усеяны более 17 тыс. тел детенышей. Это означает потерю почти целого поколения морских слонов в регионе.

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