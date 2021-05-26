На варварски обрезанном дереве появились побеги.

В Одессе специалистам удалось спасти уникальное дерево-памятник, почти уничтоженное в 2020 году.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии, спасти старинный тополь удалось совместными усилиями озеленителей КП «Горзелентрест» и специалистов из Киева, которые откликнулись на проблему и осуществили консервацию срезов особым раствором.

В настоящее время на дереве, которое уже считали погибшим, появились ростки.

По словам главного инженера коммунального предприятия «Горзелентрест» Владимира Хромы, тополь можно считать спасенным.

Читайте такжеВ Одессе попытаются спасти уникальный 200-летний тополь - самый большой в Украине

«Пожалуй, в этом дворе для него сложились благоприятные условия: он относительно защищен, нет никакого агрессивной среды, не проводятся раскопки. Тополь уже пустил побеги, и мы надеемся, что дерево будет жить и дальше», - отметил Хрома.

В мэрии отметили, что осенью 2020 года чиновникам стало известно, что представители частной компании «кронировали» старейший тополь в Украине, который растет в одесском дворе на ул. Торговой, 17. Они самовольно варварски обрезали дерево, оставив только ствол высотой около 8 метров. До обрезки дерево было высотой около 25 метров.

О варварском обрезании легендарного дерева жильцы дома сообщили на горячую линию КП «Горзелентрест». Это тополь - ботанический памятник природы - называют еще «тополем любви» или «пушкинским», его возраст составляет около 200 лет, а охват - около 6 метров. Обычно в городской среде срок жизни тополей всего 40-50 лет. Местные гиды водили к одесскому дереву экскурсии, а влюбленные приходили, чтобы прикоснуться к необычному тополю и загадать желание.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2020 года экскурсоводы заявили, что в центре Одессы уничтожено уникальное дерево-достопримечательность -

самый толстый тополь Украины. В частности, по словам общественника, экскурсовода Александра Бабича, «на дрова» пущено знаменитой дерево - «Пушкинский тополь», известный также как «Канадский тополь». По данным общественников, дерево значительно повредили под предлогом санитарной подрезке тополя сотрудники обслуживающего предприятия «Ренессанс-92».

Государственная экологическая инспекция заявила, что возраст дерева - более 200 лет, и оно является объектом природно-заповедного фонда. Ущерб, нанесенный государству, составил 125 тыс. 466 грн.

В феврале 2020 года в мэрии Одессы заявили, что попытаются спасти уникальное 200-летнее дерево-памятник.

Канадский тополь в Одессе: чем известен

Канадский тополь - ботанический памятник природы местного значения - находится в центре Одессы, на ул. Торговой. Возраст дерева порядка 200 лет. Обхват ствола - несколько метров. По некоторым данным, оно получено путем скрещивания тополя черного и тополя дельтовидного в 1750 году во Франции.

Уникальное дерево внесено в туристические маршруты. Согласно одной из легенд, поэт Александр Пушкин залазил по этому дереву в окно своей любимой итальянки Амалии - жены коммерсанта - купца сербского происхождения - Ивана Резнича. По другой легенде, Пушкин в честь этой женщины посадил указанный тополь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая