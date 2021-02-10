По данным общественников, дерево значительно повредили под предлогом санитарной подрезки.

В Одессе специалисты попытаются спасти уникальное 200-летнее дерево-памятник, почти уничтоженное в 2020 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил главный инженер коммунального предприятия «Горзелентрест» Владимир Хрома.

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В частности, работники предприятия совместно с киевскими специалистами приступили к работам по лечению канадского тополя – 200-летнего ботанического памятника, который находится под особой охраной государства.

Лечение представляет собой несколько этапов. Вначале специалисты срежут грибковые новообразования и обработают срезы специальным раствором, а имеющиеся в дереве дупла запломбируют и закроют. Это необходимо для того, чтобы предотвратить попадание влаги.

По предварительной оценке, уже весной у дерева должны появиться новые побеги, однако крона полностью восстановится не раньше, чем через 5 лет.

Отмечается, что в прошлом году несанкционированную обрезку дерева, которое находится по адресу ул. Торговая, 17, выполнила частная управляющая компания. По отношению к ней полиция открыла уголовное производство по ст. 242 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда).

Уничтожение самого толстого тополя Украины: что известно

23 ноября 2020 года экскурсоводы заявили, что в центре Одессы уничтожено уникальное дерево-памятник – самый толстый тополь Украины. В частности, как отметил общественник, экскурсовод Александр Бабич, «на дрова» пущено знаменитой дерево – «Пушкинский тополь», известный также как «Канадский тополь».

По данным общественников, дерево значительно повредили под предлогом санитарной подрезки сотрудники обслуживающего предприятия «Ренессанс-92».

Государственная экологическая инспекция заявила, что возраст дерева – более 200 лет, и оно является объектом природно-заповедного фонда.

Ущерб, нанесенный государству, составляет 125 тыс. 466 грн.

Канадский тополь в Одессе: чем известен

Канадский тополь - ботанический памятник природы местного значения - находится в центре Одессы, на ул. Торговой. Возраст дерева порядка 200 лет. Обхват ствола - несколько метров, высота до недавнего времени была более 40 м.

По некоторым данным, получен путем скрещивания тополя черного и тополя дельтовидного в 1750 году во Франции.

Уникальное дерево внесено в туристические маршруты. Согласно одной из легенд, поэт Александр Пушкин залазил по этому дереву в окно жены коммерсанта Резнича. По другой легенде, Пушкин в честь этой женщины посадил указанный тополь.

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Автор: Лариса Козовая