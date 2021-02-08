В частности, Симферопольское водохранилище заполнено всего на 7%.

В оккупированном Крыму продолжают иссякать запасы водохранилищ.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму пересох водопад, к которому массово ездили туристы (фото)Об этом пишут Крым.Реалии со ссылкой на заявление главы предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова во время заседания оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

«Запасы воды продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7%, Партизанское – 14%, Аянское – 26, но Аянское настолько мало, что серьезно эти запасы мы не воспринимаем», – сказал он.

По данным январского мониторинга местного Гидрометцентра, общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма природного стока на начало февраля составил 36,052 млн куб. м, что на 4,744 млн куб. м больше, чем месяц назад и на 48,875 млн куб. м меньше, чем год назад.

По данным подконтрольного России МинЖКХ Крыма, по состоянию на 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к «мертвому объему».

Дефицит воды в Крыму: Предыстория

С 24 августа в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: УНИАН