Котика нашла работница городского совета.

Львовского "кошачьего мэра" Левчика нашли. Кот пропал из Львовского горсовета после проведения антитеррористической операции СБУ.

Об этом сообщил директор администрации городского председателя Львова Евгений Бойко в Facebook.

По его словам, коту необходима помощь ветеринара.

"Левчик нашелся - сегодня после обеда, на площади Рынок, с тыльной стороны Ратуши. К сожалению, хромает на две задние лапки - повезли в клинику. Нашла кота работница городского совета ", - отметил чиновник.

Читайте такжеВ Одессе будут судить женщину за жестокое убийство своего котаПри этом не сообщается, выполнил ли мэр города Андрей Садовый свое обещание наградить того, кто найдет кота.

Что известно о кошачьем мэре Львова

В сентябре 2020-го в здании львовской Ратуши поселился кот по имени Левчик, который быстро стал популярен в сети и получил звание кошачьего мэра города.

По легенде, в начале сентября молодой уличный кот деревом поднялся на балкон львовской мэрии, обосновавшись в кабинете главы города. Животное отловили, сводили к ветеринару и решили оставить в здании.

На странице главного кота Львова в Instagram постят забавные фото и видео хвостатого, впрочем, есть и более содержательные и полезные сообщения. В частности, 6 сентября там появилась информация о приеме во Львове делегации из Бельгии.

Автор: Анастасия Горбачева