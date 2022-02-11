Черные лебеди не перелетные птицы, а в неволе размножается крайне редко.

В Одесском зоопарке у пары черных лебедей вылупился птенец.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в администрации коммунального предприятия "Одесский зоологический парк".

Птенец уже плавает в водоеме с другими птицами и хорошо питается.

Отмечается, что черный лебедь встречается в Австралии и Тасмании. В отличие от многих водных птиц и других видов лебедей, он не является перелетной птицей. В неволе размножается редко.

В зоопарке отметили, что "это уникальное пополнение".

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесском зоопарке показали новорожденных ягнят и козлят. Кроме того, там родились четыре египетские летучие собаки, а также детеныш ламы.

К тому же работники зоопарка кормили пятерых волчат, от которых отказалась мама волчица.

Вас также могут заинтересовать новости: