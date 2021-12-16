Птицу, которая, вероятно, сбежала из вольера, привезли в зоопарк. Она не может летать.

В акватории Ренийского порта Одесской области обнаружили в водоеме и спасли австралийского черного лебедя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Отмечается, что в течение трех месяцев инспекторы наблюдали за черным лебедем, который поселился в акватории Ренийского порта, и установили, что птица не может летать.

"В связи с тем, что сильно похолодало и скоро ударят морозы, лебедь мог погибнуть. Поэтому сотрудники экоинспекции решили переместить его в Одесский зоопарк для ветеринарного осмотра и определения места зимовки", - сообщили в ведомстве.

Специалисты зоопарка установили: птица принадлежит к породе "Черный австралийский лебедь", родилась в 2019 году, не истощена.

"Кольцо на ноге не разъемное, было надето в детстве. Крылья птицы купированы, чтобы она не летала", - рассказали в инспекции.

Читайте такжеВ Одесский зоопарк привезли раненного охотниками журавляКак уточнили в экологической инспекции, черный лебедь распространен на Австралийском континенте. Если раньше он был на грани вымирания, то теперь после введения запрета на охоту количество особей превышает 500 тысяч.

Как сообщается на странице коммунального заведения "Одесский зоологический парк" в Facebook, лебедя, обнаруженного в водоеме возле города Рени, привезли в зоопарк 15 декабря. Орнитологи и ветеринары тщательно осмотрели птицу. Она, в целом, здорова, предположительно сбежала из вольера какого-то частного хозяйства.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Винницкой области нашли более 100 мертвых лебедей. Местные считают, что пернатых могли отравить.

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Автор: Лариса Козовая