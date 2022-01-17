В Одесском зоологическом парке родились четыре египетские летучие собаки.
О рождении животных сообщили в пресс-службе зоопарка.
"У египетских летучих собак родились малыши. Они уже самостоятельно летают и хорошо питаются", – рассказали в зоопарке.
Как уточнил УНИАН директор зоопарка Игорь Беляков, родились четыре детеныша.
Египетская летучая собака (нильский крылан) – вид рукокрылых семейства крылановых. Длина тела этих экзотичных животных составляет примерно 17 см. Питаются они фруктами, большую активность проявляют ночью.
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Справка УНИАН. Одесский зоопарк расположен возле рынка "Привоз" с 1938 года.
Количество посещений зоопарка достигает более 250 тыс. в год. Его коллекция содержит свыше 260 видов, порядка 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.
Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.