Детеныши египетских летучих собак хорошо питаются, отметили в зоопарке.

В Одесском зоологическом парке родились четыре египетские летучие собаки.

О рождении животных сообщили в пресс-службе зоопарка.

"У египетских летучих собак родились малыши. Они уже самостоятельно летают и хорошо питаются", – рассказали в зоопарке.

Как уточнил УНИАН директор зоопарка Игорь Беляков, родились четыре детеныша.

Египетская летучая собака (нильский крылан) – вид рукокрылых семейства крылановых. Длина тела этих экзотичных животных составляет примерно 17 см. Питаются они фруктами, большую активность проявляют ночью.

Читайте такжеВ Одесском зоопарке родилась лама (фото)Ранее стало известно, что в Одесской области в Тарутинскую степь доставили стадо куланов (азиатских диких ослов).

Справка УНИАН. Одесский зоопарк расположен возле рынка "Привоз" с 1938 года.

Количество посещений зоопарка достигает более 250 тыс. в год. Его коллекция содержит свыше 260 видов, порядка 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

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