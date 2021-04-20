Их родила немолодая волчица, после этого лишь обнюхала малых и больше не подходила.

Работники Одесского зоопарка выкармливают пятерых волчат, от которых отказалась мать.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Волчонкам всего месяц: их родила немолодая волчица, после этого лишь обнюхала малых и больше не подходила.

Поэтому волчат пришлось забрать из вольера и переместить под присмотр людей: там малышей кормят специальной смесью.

Волчата имеют хороший аппетит, поэтому специалисты рассчитывают выходить всех. Такое поведение матери они объясняют тем, что волчица не является в стае альфа-самкой и не поняла своей новой неожиданной роли.

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Автор: Олег Давыгора