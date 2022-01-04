Детеныш стал первым новорожденным 2022 года.

Сегодня в Одесском зоологическом парке родилась лама.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального учреждения "Одесский зоологический парк".

"Первой в этом году родилась лама. Родилась она сегодня рано утром. Детеныш чувствует себя хорошо, уже адаптировался к вольеру и играет с другими ламами", - рассказали в учреждении.

Отмечается, что родившая детеныша самка впервые стала матерью. Это молодое животное, родившееся в 2020 году.

Читайте такжеВ Волынской области браконьеры ради забавы убили лебедяКроме того, в конце декабря прошлого года в зоопарке родился детеныш (самец) зебры Гранта.

"Все дети находятся в открытых вольерах и за ними можно наблюдать", - добавили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Одесский зоопарк расположен возле рынка "Привоз" с 1938 года.

Количество посетителей зоопарка составляет более чем 250 тыс. человек в год. Его коллекция содержит свыше 260 видов, порядка 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

Ранее сообщалось, что в Одесском зоопарке в присутствии посетителей родился детеныш ламы.

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