Детеныши находятся в вольерах и доступны для обозрения посетителей.

В Одесском зоологическом парке родились ягнята и козлята.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

"Новый год продолжает радовать нас новым пополнением. В Одесском зоопарке родились трое ягнят и двое козлят. Все они хорошо себя чувствуют и хорошо питаются", - сказано в сообщении.

Детеныши находятся в вольерах и доступны для обозрения посетителей.

Читайте такжеВ Чернобыле заметили редких птиц из Красной книги (фото)Также администрация зоопарка обнародовала соответствующие фото.

Справка УНИАН. Одесский зоопарк расположен возле рынка "Привоз" с 1938 года.

Количество посещений зоопарка составляет более 250 тыс. человек в год. Его коллекция содержит более 260 видов, около 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

Ранее сообщалось, что украинские полярники показали забавное видео с пингвинами у станции "Академик Вернадский".

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