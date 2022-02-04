В зоопарке пополнение / фото КУ "Одесский зоопарк"

В Одесском зоологическом парке родились ягнята и козлята.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

"Новый год продолжает радовать нас новым пополнением. В Одесском зоопарке родились трое ягнят и двое козлят. Все они хорошо себя чувствуют и хорошо питаются", - сказано в сообщении.

Детеныши находятся в вольерах и доступны для обозрения посетителей.

Читайте такжеВ Чернобыле заметили редких птиц из Красной книги (фото)Также администрация зоопарка обнародовала соответствующие фото.

фото КУ "Одесский зоопарк"
фото КУ "Одесский зоопарк"
фото КУ "Одесский зоопарк"

Справка УНИАН. Одесский зоопарк расположен возле рынка "Привоз" с 1938 года.

Количество посещений зоопарка составляет более 250 тыс. человек в год. Его коллекция содержит более 260 видов, около 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

Ранее сообщалось, что украинские полярники показали забавное видео с пингвинами у станции "Академик Вернадский". 

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