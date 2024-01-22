Предыдущие реконструкции мегалодона брали за основу пропорции современной большой белой акулы.

Гигантская акула-мегалодон - доисторическое существо, часто изображаемое ужасным хищником в фильмах и книгах. Но недавние исследования выявили новые подробности о ее внешности, утверждая, что это существо могло быть стройнее и хрупче, чем считалось ранее.

Как пишет Newsweek, гигантская акула, которая является родственником современной большой белой акулы, жила примерно от 15 до 3,6 миллионов лет назад. Предыдущие исследования показали, что длина мегалодона составляла 15-20 метров, и многие художники изображали широких и крепких существ, которые выглядели как гигантская версия большой белой акулы.

"Однако новое исследование, опубликованное в журнале Palaeontologia Electronica, показало, что его тело на самом деле было более вытянутым. Исследователи пришли к такому выводу, изучая набор ископаемых позвонков мегалодона и различия в их предполагаемой длине тела", - говорится в статье.

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Сравнивая окаменелости позвонков мегалодона с позвонками его родственников, живущих сегодня, ученые обнаружили расхождение между двумя ранее опубликованными длинами для одного и того же образца мегалодона. Отмечается, что это новое исследование показало, что форма тела мегалодона, вероятно, была более вытянутой, чем у большой белой акулы.

Это не значит, что древнее существо было менее страшным. Исследователи до сих пор считают, что это один из крупнейших морских хищников, которые когда-либо жили. Но эти результаты позволят ученым лучше понять хищника и, в свою очередь, то, как он повлиял на окружающие океаны и морские экосистемы.

В частности, если у мегалодона было более длинное тело, это также означает, что у него был более длинный пищеварительный канал, сообщается в исследовании. Это могло означать, что этим хищникам не нужно было питаться так регулярно, как считалось ранее.

"Благодаря повышенной способности переваривать пищу, они могли существовать дольше без необходимости охотиться. Это означает меньшее давление хищников на других морских существ", - отмечают исследователи.

Ученые не могут точно установить, что стало причиной вымирания этих хищников 6 миллионов лет назад, но считают, что определенную роль в этом сыграли климатические изменения. Когда вода стала прохладнее, огромное животное, возможно, не смогло поддерживать температуру своего тела. Одним из факторов также могло быть появление большой белой акулы, которая могла быть более подвижной, что делало ее даже лучшим хищником, чем мегалодон. Таким образом, конкуренция за еду могла стать основным фактором его гибели.

Ранее ученые обнаружили новый доисторический вид кошек, который жил на территории современной Испании около 15,5 млн лет назад. Анализируя части костей нижней челюсти доисторических кошачьих, исследователи пришли к выводу, что этот вид мог охотиться на "большую добычу", чем современные кошки. По словам исследователей, это открытие расширяет понимание разнообразия и эволюции кошек в этот период доисторической Европы.

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