За один день по всему континенту зафиксировали множество температурных рекордов.

В Африке за один день побиты тысячи температурных рекордов. Такого в мире еще не наблюдалось. Об этом сообщает The Watchers.

По данным издания, волна исключительно жаркой погоды привела к тому, что 11 марта было установлено множество температурных рекордов по всей Африке. Страны от Камеруна до Маврикия испытали беспрецедентную жару в марте.

"Рекорды были побиты почти во всех странах с севера на юг и с запада на восток. Никогда ничего подобного не случалось нигде в мире в климатической истории", - заявил климатолог и историк погоды Максимилиано Эррера.

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По его словам, это самое необычное событие в климатической истории. "То, что происходит сегодня, запомнится поколениям. Ни одно событие в мировой климатической истории даже близко не приближается к этому", - заявил ученый.

Так, в Камеруне зафиксировали ошеломляющую температуру +45,5 °C - это новый национальный рекорд самого жаркого мартовского дня. Температура в Гане достигла +43,8 °C, что также стало национальным рекордом для марта.

В Нигере месячные рекорды были побиты почти на всех станциях мониторинга: температура поднялась до +45 °C.

В Буркина-Фасо также были зарегистрированы месячные максимумы по всей стране.

В Мали зафиксировали самый жаркий день в истории: температура в Бугуни достигла +44 °C, а на Коморских островах также был зафиксирован самый жаркий день за всю историю с температурой +36,1 °C.

По словам Эрреры, сотни рекордов были также побиты по всей Южной Африке, Намибии и Ботсване.

Украине грозят "климатические беженцы" из Африки и Азии

С течением времени Украина окажется одной из стран, где климат останется благоприятным для жизни. По словам климатолога Веры Балабух, несмотря на значительные изменения климата, которые наблюдаются на территории нашей страны, они не так катастрофичны, как в полярных и тропических широтах.

"Поэтому значительное количество климатических беженцев, особенно Азии и Африки, будет пытаться переселиться к нам, что может повысить социальное и экономическое напряжение в обществе", - предупредила специалист.

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