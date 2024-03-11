Из-за изменения климата Европе угрожают волны жары, наводнения и другие катастрофы.

Странам по всей Европе следует подготовиться к катастрофическим рискам, начиная от наводнений и заканчивая смертоносными волнами жары, поскольку изменение климата затронет экономику и общество уже в этом столетии. Об этом заявило Агентство ЕС по окружающей среде, сообщает Reuters.

Ученые заявили, что политикам необходимо разработать новые планы для решения этих проблем. По их данным, Европа является самым быстро нагревающимся континентом в мире. Он нагревается в два раза быстрее, чем остальная часть планеты.

По словам климатологов, ущерб будет частично зависеть от того, будут ли политики действовать сейчас, чтобы подготовить общество. Речь идет, в частности, об улучшении страхования, проектировании инфраструктуры инфраструктуру и новых законах, которые защитят людей, работающих на открытом воздухе, от смертельной жары.

Видео дня

Ученые заявляют, что без принятия срочных мер большинство климатических рисков, с которыми сталкивается Европа, могут достичь "критического или катастрофического уровня" уже в этом столетии. Они включают риски для здоровья, растениеводства и инфраструктуры.

Ожидается, что к концу века от волн жары погибнут сотни тысяч людей, а экономические потери только от прибрежных наводнений могут превысить 1 триллион евро в год.

Разрушительные ураганы в США стали еще сильнее

По словам ученых, раньше штормы усиливались медленнее, чем теперь.

Так, с 1950 по 2023 годы ученые зафиксировали 482 урагана в Атлантическом океане, которые имели максимальную скорость ветра 119 км/ч.

Из них примерно 60% претерпели быстрое усиление, то есть скорость ветра выросла на 56,3 км/ч или более за 24 часа. С 1970-х годов количество штормов, которые перерастают в ураганы 4 или 5 категории, в Северной Атлантике увеличилось примерно вдвое.

Вас также могут заинтересовать новости: