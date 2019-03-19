На Кировоградщине зафиксирован массовый мор рыбы, местные обвиняют свиноферму (видео)

Местные рыбаки утверждают, что рыба погибает из-за соседнего свинокомплекса, откуда отходы якобы сливают на поля вокруг водоема.

В Кировоградской области зафиксирован массовый мор рыбы, местные обвиняют свиноферму, которая располагается поблизости.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Десятки тонн карпа, толстолобика и белого амура всплыли на реке Ингулец. Сейчас по Диковскому водохранилищу распространяется вонь, экологи предупреждают о риске вспышки инфекционных болезней, ведь продукты гниения отравляют воду», - рассказал корреспондент.

Местные рыбаки утверждают, что рыба погибает из-за соседнего свинокомплекса, откуда отходы вроде сливают на поля вокруг водоема. Вследствие этого вредные вещества попадают в реку и отравляют ее.

«Моча свиней выливается в поле под видом удобрения. Когда в концентрированном виде она попадает в водоем, это способствует загрязнению воды, в результате чего гибнет рыба», - рассказал предприниматель Роман Бойко.

На свиноферме все обвинения отвергают.

«Это нужно было непосредственно сливать несколько сотен тонн, чтобы появилась какая-то концентрация», - ответил специалист по экологии фермы Николай Давыдов.

На место отправились представители нескольких контролирующих служб.

Как сообщал УНИАН, объем выпущенной в украинские водоемы рыбы и водных биоресурсов в 2018 году составил 41 млн экземпляров, или более 1,6 тыс. тонн.