В украинские водоемы в прошлом году выпустили более 1,6 тысяч тонн рыбы

Это 41 млн экземпляров, при этом государственные рыбзаводы с начала года выпустили в украинские водоемы более 13,9 млн экземпляров биоресурсов.

Объем выпущенной в украинские водоемы рыбы и водных биоресурсов в 2018 году составил 41 млн экземпляров, или более 1,6 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

"С начала 2018 года в водоемы страны было вселено 41 млн 149 тыс. экземпляров разных видов рыб. Общий вес вселённого рыбопосадочного материала превысил 1,6 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из общего объема вселённых биоресурсов государственными заводами Госрыбагентства было вселено 14 млн экземпляров. Кроме того, объем вселения водных биоресурсов за счет пользователей, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность по режимам специальных товарных рыбных хозяйств, в прошлом году составил более 20 млн экземпляров. Также, более 5 млн экземпляров водных биоресурсов в 2018 году было выпущено за счет общественных объединений рыболовов и любителей, а также за счет компенсационных средств и благотворительных взносов.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году вылов рыбы и водных биоресурсов в Украине увеличился на 6,6%, до 94,2 тыс. тонн.