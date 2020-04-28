цей матеріал доступний українською

В ГСЧС отчитались о локализации пожара в Чернобыльской зоне

17:20, 28 апреля 2020
Экология
22 0
Борьба с огнем в Чернобыльской зоне продолжается / фото ГСЧС

Читайте такжеЖители горевших сел: «Мы побывали в настоящем аду. Сидели в канаве на окраине села и ждали, когда утихнет огонь. Минута, и мы бы сгорели»

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 14.00 в Зоне отчуждения локализовані последние два очага пожара вблизи с. Кривая Гора и с. Рудьки – Буряковка.

Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован.

Продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов торфяников в Дитятковском, Парышевском и Лубянском лесничествах, ликвидацию которых в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в Зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений.

Как сообщал УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. 

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля облетел на вертолете участок, которая пострадала в результате пожара в Зоне отчуждения ЧАЭС и заявил, что огнем уничтожено более 11 тыс. гектаров леса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter