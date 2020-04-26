Зеленский: в Чернобыльской зоне огонь уничтожил более 11 тысяч гектаров леса

Президент вручил государственные награды 22 спасателям, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в зоне ЧАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский облетел на вертолете участок, который пострадал в результате пожара в Зоне отчуждения ЧАЭС и заявил, что огнем уничтожено более 11 тыс. гектаров леса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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«Находясь с рабочей поездкой в Киевской области, президент Владимир Зеленский встретился с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Он вручил 22 спасателям государственные награды», - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед этим Зеленский облетел на вертолете участок, который пострадал в результате пожара. «Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои», – сказал глава государства спасателям.

Зеленский отметил, что огонь уничтожил большой участок леса – более 11 тысяч гектаров. «Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат», – отметил президент.

Премьер-министр Денис Шмигаль также поблагодарил спасателей за их подвиг. «В вашем лице мы передаем благодарность всем тем людям – сегодня более тысячи человек работают на ликвидации пожара. Всем, кто рядом с вами стоит бок о бок и делает эту работу», – сказал Шмыгаль.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, в. и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец и председатель ГСЧС Николай Чечеткин ознакомили главу государства с ходом ликвидации очагов пожара.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились.

По состоянию на 07:00 26 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пней, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем.