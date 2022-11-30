Люди заменили ему мать и кормят из бутылочки.

В Одесском зоопарке родился детеныш дикобраза.

Животное появилось на свет в прошлом месяце, сообщает пресс-служба зоопарка в социальной сети Facebook. Отмечается, что ежик весит не более одного килограмма и имеет маленькие иголки, которые образовались из волос.

"Очень милое пополнение. Месяц назад родился детеныш дикобраза. К сожалению, мать отказалась его выкармливать, но наши сотрудники с радостью заменили ему мать и кормят его из бутылочки. При рождении дикобраз умещался в ладонь. Сейчас - в две", - говорится в сообщении.

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Пока на него посмотреть нельзя, но уже весной его переведут в общий вольер.

Отмечается, что взрослые дикобразы едят фрукты, овощи. Они не переборчивы в еде. Взрослый дикобраз весит почти 10 килограмм.

Пополнение в зоопарках во время войны

Как сообщал УНИАН, в октябре в Одесском зоопарке родилась маленькая лама. Она стала третьим малышом лам за 2022 год.

Летом в этом же зоопарке родились жеребенок Пржевальского и детеныш зеленой мартышки.

В августе в зоологическом парке Киева появилась на свет альпака Луна.

А весной в зоопарке Николаева у пары дальневосточных леопардов родился малыш. Сообщалось, что его отдадут в один из зоопарков Европы.

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