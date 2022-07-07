Малыша пока что оберегает мать и носит его с собой.

В Одесском зоопарке родился детеныш зеленой обезьяны.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального учреждения Одесский зоологический парк.

"В Одесском зоопарке пополнение. Счастливыми родителями стала семья обезьян. У зеленых обезьян родился малыш, его пока оберегает мать и носит его с собой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зеленая мартышка (Chlorocebus sabaeus) — представитель семьи обезьяньих. Это обезьяна Старого Света с золотисто-зеленым мехом. Кончик хвоста – золотисто-желтый, как и задние части ног и щеки. Эти обезьяны не имеют заметной полоски меха на бровях, как другие представители рода Chlorocebus, а у самцов – голубая мошонка.

Справка. Одесский зоопарк расположен возле рынка "Привоз" с 1938 года. Коллекция зверинца составляет более 260 видов, около 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесено в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу. Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га являются экспозиционными.

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